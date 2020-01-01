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الاحتلال يعتقل 12 مواطنا ويستدعي 4 آخرين

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 12 مواطنا ويستدعي 4 آخرين



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 12 مواطنا من الضفة، واستدعت أربعة مواطنين آخرين بينهم أمين سر "فتح"، ومدير نادي الأسير في القدس.

ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال فتى من القدس، واستدعت أربعة مواطنين آخرين للتحقيق.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى عثمان جلاجل (17 عاما)، لدى تواجده عند مصلى باب الرحمة بالمسجد الاقصى المبارك.

وفي سياق متصل، استدعت سلطات الاحتلال، كلا من أمين سر حركة "فتح" شادي المطور، وعضو إقليم "فتح" في القدس عاهد الرشق، ومدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس، والشاب رائد حجازي، للتحقيق معهم.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة شبان خلال مداهمات نفذتها في مخيم الفوار، وبلدة سعير جنوب شرق الخليل، وهم: جواد زياد اهديب، وابراهيم علي ابو وردة، وحسن اكرم زغموت، وعلي موسى جردات، وفتشت منزلي ذويه وشقيقه شادي، وفي أراضي عام 48 اعتقلت الشاب معتصم يوسف ماضي (28 عاما) وهو من مخيم العروب.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، ستة مواطنين، بينهم سيدة، وهم: وائل الطقز، وشادي محمود زيبار، ومحمد يوسف زيبار، ومحمود يوسف زيبار، وزوجة المواطن رائد زيبار، وأيمن أبو سريع.

#الاحتلال

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