جيش الاحتلال: الجهاد الإسلامي مقتنع أن الرد على اغتيال أبو العطا لم يكن كافيا ويخطط لعملية انتقامية

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "والا" العبري، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تتأهب اليوم لاندلاع مواجهات بالضفة الغربية، واطلاق صواريخ من قطاع غزة، ووقوع عمليات على حدود لبنان.



وقال الموقع العبري، صباح اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاندلاع مواجهات بالضفة، وتصعيد بقطاع غزة، في الذكرى السنوية لاغتيال ابو العطا.



وأضاف الموقع العبري، أن الجيش يستعد لاحتمالية اطلاق صواريخ من قطاع غزة، في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال ابو العطا.



ووفقا للموقع، تشير تقديرات الجيش، الى أن عناصر الجهاد الإسلامي، مقتنعون أن الرد على اغتيال أبو العطا لم يكن كافيا، ويخططون لعملية انتقامية.



ولفت موقع والا، الى أن الجيش الإسرائيلي، رفع حالة التأهب على الحدود مع القطاع، تحسبا لوقوع عمليات أمنية في المنطقة الحدودية.



وفي السياق، كشف الموقع، أن الجيش الإسرائيلي، يتخوف من قيام حزب الله، بتنفيذ عملية انتقامية، ردا على مقتل أحد عناصره على يد إسرائيل بسوريا.



وأشار والا، الى أن الطوافة المسيرة التي أسقطها الجيش الإسرائيلي بالأمس، أرسلها حزب الله للبحث عن أهداف إسرائيلية، من أجل تنفيذ عمليات انتقامية.