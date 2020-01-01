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وفاة رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة



المنامة/سما/

أعلن الديوان الملكي البحريني، الأربعاء، وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.


وقالت وكالة أنباء البحرين (بنا)، إنه "بأمر من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ينعي الديوان الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء".

وأوضحت الوكالة أن الأمير الراحل "انتقل إلى رحمة الله صباح الأربعاء في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة".

وأضافت أن مراسم الدفن ستتم بعد وصول جثمان الفقيد إلى البحرين، وسوف تقتصر على عدد محدد من الأقارب.

وأمر الملك بإعلان الحداد الرسمي أسبوعا، مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام، بدءا من الخميس.

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