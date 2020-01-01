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بيت لحم: الاحتلال يستولى على قطيع من الابل بحجة تواجدها في محيمة طبيعية

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قطيع من الابل في منطقة السفوح الشرقية لمحافظة بيت لحم، بحجة تواجدها في محيمة طبيعية.

وقال رئيس مجلس قروي الرشايدة فواز الرشايدة ، إن قوات الاحتلال طاردت الجمال، بدءا من منطقة البقيعة شرق العبيدية، مرورا بالنبي موسى، وصولا الى وادي الدرجة في قرية الرشايدة، واستولت على تسعة منها تعود للمواطنين سلامة يونس الرشايدة، ومحمد مصطفى ولايده، ونقلتها الى مركز حجز في قرية الجفتلك بمحافظة اريحا والاغوار، بحجة تواجدها في منطقة محمية طبيعية.

وأضاف ان قوات الاحتلال اشترطت لتسليمها إلى أصحابها دفع غرامة مالية بقيمة (3500) شيقل عن كل جمل، أي ما مجموعه 26 ألف شيقل.

وأشار الى ان مربي الثروة الحيوانية في منطقة الرشايدة والتي تعتبر مصدر رزقهم، يتعرضون الى مضايقات جمة من قبل الاحتلال، تتمثل بالاستيلاء على خيمهم ومركباتهم وماشيتهم وفرض غرامات مالية، بهدف تفريغ الارض من أصحابها لصالح الاستيطان.

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