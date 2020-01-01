رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأربعاء، وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، وكلمة الرئيس محمود عباس في الذكرى الـ16 لاستشهاد "أبو عمار"، كما تناولت خبر استشهاد الأسير المريض كمال أبو وعر في سجون الاحتلال، وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

الرئيس في ذكرى استشهاد عرفات: على العهد باقون وللأمانة حافظون

الرئيس ينعى عريقات: خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء شعبنا

استشهاد الأسير كمال أبو وعر

وزير المالية يوقع مع القنصل الإسباني اتفاقية بقيمة مليون يورو للمساهمة في دفعات الشؤون الاجتماعية

الرئيس يستقبل وزيرة الصحة ويطلع على تطورات الحالة الوبائية

14 وفاة و 660 إصابة جديدة بـ"كورونا"

91 وفاة و 5996 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الأردن

إدارة "جلبوع" تغلق السجن بالكامل وتعلنه منطقة حمراء بسبب "كورونا"

مؤسسة ياسر عرفات تحيي الذكرى الـ 16 لاستشهاد القائد أبو عمار

الأيام:

فلسطين تودع اليوم ابنها البار صائب عريقات

الرئيس: قائد له دور كبير في رفع الراية عاليا

الرئيس في ذكرى استشهاد عرفات: سنواصل العمل على انهاء الاحتلال

استشهاد الأسير المريض كمال أبو وعر في سجون الاحتلال

فعاليات في الذكرى الـ 16 لاستشهاد عرفات ومنح جائزته للإنجاز إلى القدومي وحواتمة

جيش الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات وينفذ عمليات تجريف في الظاهرية وإذنا

"الجائحة": 14 وفاة و 660 إصابة جديدة منها 191 في القطاع

الأردن: 91 وفاة و 5996 إصابة بـ"كورونا"

ترمب يتحدى خسارته الانتخابات وبايدن يتجاهله

القدس: