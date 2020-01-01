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تمارس الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب

السعودية: الإخوان جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام غايتها الوصول للحكم وتتستر بالدين

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: الإخوان جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام غايتها الوصول للحكم وتتستر بالدين



الرياض /وكالات/

أكدت هيئة كبار العلماء السعودية، أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لاتمثل منهج الإسلام وإنما غايتها الوصول إلى الحكم، مشيرة إلى أنها تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب”.
وقالت الهيئة في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء “إن كل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولاة أمور المسلمين من بث شبه وأفكار، أو تأسيس جماعات ذات بيعة وتنظيم، أو غير ذلك، فهو محرم بدلالة الكتاب والسنة”.
وأوضحت  “أن في طليعة هذه الجماعات التي نحذر منها جماعة الإخوان المسلمين”، مؤكدة أن هذه  الجماعة” هي منحرفة، قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام، وإثارة الفتن في الدول، وزعزعة التعايش في الوطن الواحد، ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية”.
واكد هيئة كبار  العلماء السعودية ان هذه الجماعة “منذ تأسيسها لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية، ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم”.

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