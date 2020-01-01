أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم

غزة / سما /
جاءت أسعار الخضروات والدجاج في أسواق قطاع غزة، اليوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2020، على النحو التالي:
بندورة: 1ك = 2.5 شيكل
خيار: 1ك = 2 شيكل
خيار بلدي: 1ك = 3 شيكل
باذنجان: 1ك = 1 شيكل
بصل: 1 ك = 2.5 شيكل
بطاطا: 5 ك = 10 شيكل
ليمون: 1ك = 2.5 شيكل
بامية بلدية: 1ك = 7 – 8 شيكل
ملوخية: 1ك = 3 شيكل
لوبيا: 1ك = 5 شيكل
فلفل: 1ك = 4 شيكل
فلفل رومي: 1ك = 3 شيكل
افوكادو: 1ك = 6 شيكل
جزر: 1ك = 2 شيكل
أسعار الفواكه
الموز: 1ك = 3 شيكل
تفاح: 1ك = 3 شيكل
تفاح أمريكي: 1ك = 7 شيكل
مانجا هندية: 1ك = 5 شيكل
أجاص: 1ك = 3 شيكل
أسعار الدواجن واللحوم
بيض: 10
دجاج: 12
لحمة: 36