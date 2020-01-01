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بالفيديو.. وصلة رقص لصلاح وابنته مكة في حفل زفاف شقيقه

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 07:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو.. وصلة رقص لصلاح وابنته مكة في حفل زفاف شقيقه



القاهرة / وكالات /

خطف النجم المصري محمد صلاح وابنته مكة، الأضواء في حفل زفاف شقيقه نصر صلاح، الذي أقيم أمس الثلاثاء، في إحدى القاعات في القاهرة.

وغصت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، يفيديوهات لمكة وهي ترقص وتؤدي وصلات رقص مع والدها، في حفل الزفاف الذي اقتصر على حضور عائلة العروسين.

يذكر أن صلاح، سافر يوم الأحد الماضي إلى مصر قادما من ليفربول، بعد توقف المنافسات في الدوريات الأوروبية لإفساح المجال لخوض المواجهات الدولية.

وسيقود صلاح منتخب بلاده مصر أمام توغو فى مباراتي ذهاب وإياب يومى 14 و17 من نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022.

#محمد صلاح #حفل زفاف #رقص #مكة #مصر

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