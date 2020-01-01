إسرائيل: تسجيل 709 إصابات جديدة بكورونا

القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 حالات وفاة بفيروس كورونا منذ منتصف الليلة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 2,682 حالة، وتسجيل 709 إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد إجراء 35,210 اختبارًا يوم أمس، وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات في البلاد منذ تفشي الوباء إلى 320,515 إصابة، مشيرة إلى ان عدد المرضى النشطين (الفعليين) هو 8,066 مصابا.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها عممته على وسائل الاعلام أن من بين الاصابات توجد 306 حالات خطيرة منها 134 شخصًا يستعين بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 105 أشخاص حالتهم متوسطة، بينما تماثل 309,767 شخصًا للشفاء.



وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن 559 مصابًا يتلقى العلاج بالمستشفيات، فيما يخضع 7,353 مصابًا للعلاج المنزلي، و154 في الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا.