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طاقم طبي مشترك ينقذ حياة طفل بعد ابتلاعه مسمار بطول (6) سم

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 06:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طاقم طبي مشترك ينقذ حياة طفل بعد ابتلاعه مسمار بطول (6) سم



غزة/سما/

نجح فريق طبي مشترك من مستشفيي الرنتيسي للأطفال، ومستشفى شهداء الأقصى بقطاع غزة من إنقاذ حياة طفل بعد ابتلاعه مسمار.

وقال رئيس قسم الجهاز الهضمي بالمستشفى د.راغب ورش أغا "أن الطفل  البالغ من ثلاثة  سنوات تم نقله من مستشفى شهداء الأقصى  وإدخاله  لوحدة المناظير وبعد ساعتين من العمل المتواصل تمكن الفريق الطبي في القسم من استخراج مسمار معدني بطول 6سم من الجزء الثالث من الأمعاء الدقيقة ."

من جانبهم، أهل الطفل عبروا عن فرحتهم وسعادتهم بنجاح الفريق الطبي من استخراج المسمار وتجنيب الطفل من الدخول في عملية جراحية وقدموا شكرهم لجميع أفراد الطاقم العامل بالقسم.

والجدير بالذكر أن جهاز المنظار الخاص بالأطفال متوفر فقط بمستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال وتستقبل وحدة المناظير بالمستشفى جميع الحالات المرضية التي تحتاج إلى منظار من جميع مستشفيات قطاع غزة.

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#مستشفى الرنتيسي #قطاع غزة #مسمار #مستشفى شهداء الأقصى #الأمعاء الدقيقة

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