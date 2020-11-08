  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

وزارة الاقتصاد : اصدار العدد 64 للوقائع الفلسطينية الخاص بالعلامات التجارية

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 06:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الاقتصاد : اصدار العدد 64 للوقائع الفلسطينية الخاص بالعلامات التجارية



غزة /سما/

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة عن اصدار العدد 64 للوقائع الفلسطينية الخاص بالعلامات التجارية الصادر عن ديوان الفتوى والتشريع بوزارة العدل.

وقالت الوزارة في بيان اصدرته الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، إنه تم اصدار العدد الخاص بالعلامات التجارية العدد (64) من الوقائع الفلسطينية الجريدة الرسمية والذي يتضمن نشر تسجيل العلامات التجارية الجديدة المقدمة لوزرة الاقتصاد الوطني، بالإضافة للتغييرات والتعديلات التي أجريت على علامات تجارية سابقة.

وذكرت الوزارة ان عدد العلامات التجارية الجديدة التي تم تسجيلها في العدد الحالي بلغ (600) علامة تجارية ورسم صناعي، وبلغ عدد العلامات التي تم تجديدها(540) علامة تجارية، و(36) نقل ملكية، و(26) تغير في عنوان العلامة التجارية، و(25) تغيير اسم مالك العلامة التجارية.

وبموجب قانون العلامات التجارية رقم (35) لسنة 1938، فقد تقدمت طلبات لتسجيل العلامات التجارية المذكورة في العدد الخاص رقم (64) وفقاً لأحكام قانون العلامات التجارية.

وأوضحت الوزارة أن فترة الإعراض على تسجيل أي علامة في العدد المذكور تبدأ من تاريخ 8/11/2020، حتى تاريخ 6/02/2021.

حيث تُقدم الاعتراضات إلى مسجل العلامات التجارية، ويقدم الاعتراض خطياً وفقاً للصيغة المقررة إلى مسجل العلامات التجارية، خلال فترة الاعتراض، مبينناً فيه أسباب الإعراض، ليتم اتخاذ الإجراء القانوني حسب الأصول.

وبإمكان كافة الشركات وأصحاب العلامات التجارية والمحامين والوكلاء الحصول الاطلاع على العدد.

#وزارة الاقتصاد #قطاع غزة #ديوان الفتوى

الأكثر قراءة اليوم

رابط الاستعلام .. معرفة الدائرة الانتخابية ومركز الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2020 الأردن بالرقم الوطني

تحميل نتائج مفاضلة التعليم الموازي الثانية في سوريا 2020 حسب رقم الاكتتاب والاسم

شاهد: ماذا قال د.صائب عريقات لتسيبي ليفني اثناء مرضه؟..

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 9 التاسعة (شاهد) لقاء رانيا ونمر

نسب الاقتراع في انتخابات مجلس النواب الأردني 2020 .. موقع الهيئة المستقلة للانتخاب

وفاة د.صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية متاثرا بكورونا

عائلة الشهيد أبو يوسف النجار تتبرأ من حفيده

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

غانتس يبعث رسالة تهديد إلى نتنياهو

بايدن2

بايدن يوجه رسالة لترامب

"خطتنا الجديدة مشددة".. مرور غزة: مخالفة عدم الالتزام بارتداء الكمامة 50 شيكل..

تقرير: السلطة الفلسطينية تتسلم أموال المقاصة من إسرائيل قريبا.. بهذه الالية

النخالة: مستقبل المنطقة مرتبط بسلاح المقاومة.. ولا أرى فاصلا بين غزة و عسقلان..!