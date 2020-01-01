طقس فلسطين: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة

رام الله/سما/

يكون الجو، يوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الخميس، توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، ويحتمل سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف دافئا نسبيا في معظم المناطق ، و يطرأ ارتفاع طفيف درجات الحرارة ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

اما يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف دافئا نسبيا في معظم المناطق ، و يطرأ ارتفاع طفيف درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.