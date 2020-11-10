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محمد بن سلمان للعراق: كلنا عرب ولنا نفس الدين والمصالح... فيديو

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 05:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محمد بن سلمان للعراق: كلنا عرب ولنا نفس الدين والمصالح... فيديو



وكالات

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على أهمية العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق.

وشدد ولي العهد السعودي، خلال الاجتماع المرئي الذي عقده، اليوم الثلاثاء، مع مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي، على أهمية الاجتماع بين المملكة العربية السعودية والعراق.

ونوه ابن سلمان، بقوة الروابط بين البلدين، حيث أنها روابط كبيرة جدا وعميقة جدا ومهمة، ويجب العمل على تحقيقها، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال ولي العهد السعودي، إن

"البلدين متجاوران، وكلنا عرب، ونتبع نفس الدين، ولدينا نفس المصالح، ونفس التحديات، فأنا سعيد جدا بتطوير العمل معكم ومع العراق".
ونقل الأمير السعودي تحيات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والشعب السعودي لنظيره العراقي الشقيق.

واستعرض ولي العهد السعودي، ورئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم، خلال اجتماع مرئي عن بعد، أعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي.


ونظر المسؤولان في ما تمخضت عنه الدورات الثلاث السابقة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تصب في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، واعتماد نتائج أعمال المجلس في دورته الرابعة وما توصلت إليه اللجان المنبثقة منه، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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