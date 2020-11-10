خالد بن سلمان يبحث مع مبعوث أمريكا الخاص لإيران تعزيز الاستقرار بالمنطقة

وكالات

استقبل نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، يوم الثلاثاء، مبعوث الولايات المتحدة الخاص لإيران إليوت إبرامز.

وقال خالد بن سلمان، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "بحثنا التعاون الإيجابي المشترك لتعزيز الاستقرار في المنطقة، وسبل التعامل مع مهددات الأمن الإقليمي في إطار شراكة بلدينا الاستراتيجية".

استقبلت اليوم مبعوث الولايات المتحدة الخاص لإيران إليوت ابرامز وبحثنا التعاون الإيجابي المشترك لتعزيز الاستقرار في المنطقة، وسبل التعامل مع مهددات الأمن الإقليمي في إطار شراكة بلدينا الاستراتيجية. pic.twitter.com/HOboBrGqqP — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) November 10, 2020

وفرضت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، عقوبات مرتبطة بإيران على ست شركات وأربعة أفراد، متهمة إياهم بتزويد شركة تابعة للجيش الإيراني بسلع حساسة، وذلك في أحدث خطوة من إدارة الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغط على طهران.



واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان الشركات والأفراد بتسهيل شراء سلع حساسة، منها مكونات إلكترونية أمريكية المنشأ، لصالح شركة إيران كوميونيكيشن إندستريز، وهي شركة تابعة للجيش الإيراني ومدرجة على القائمة السوداء من قبل واشنطن والاتحاد الأوروبي.

ويجمد هذا الإجراء، الذي اتخذ بموجب تفويض بفرض عقوبات على ناشري أسلحة الدمار الشامل وداعميهم، أي أصول أمريكية لأولئك المدرجين في القائمة السوداء ويمنع الأمريكيين عموما من التعامل معهم.

والشركات التي أدرجت على القائمة السوداء هي: "هدى تريدنج في إيران وبروما إندستري في هونغ كونغ، ودي.إي.إس إنترناشونال، سولتك إندستري في بروناي، ناز تكنولوجي في الصين، أرتين صنعت طبان في إيران"، فضلا عن عدد من الأفراد.