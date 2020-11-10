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طائرات إسرائيلية مسيرة تصل إثيوبيا... ما السبب

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 04:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات إسرائيلية مسيرة تصل إثيوبيا... ما السبب



وكالات

أفادت الخارجية الإسرائيلية بوصول بعثة من بلادها إلى إثيوبيا برفقة طائرات مسيرة.

ونشرت الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكدت من خلالها وصول بعثة خبراء زراعيين من إسرائيل إلى إثيوبيا للقضاء على أسراب الجراد.


وذكرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان الخارجية الإسرائيلية، أنه انطلقت بعثة من الخبراء الزراعيين إلى إثيوبيا للقضاء على أسراب الجراد الذي يهدد الأمن الغذائي في أديس أبابا، بواسطة "الدرونات".

وأوضحت الوزارة الإسرائيلية أن البعثة تم تنظيمها بالتنسيق مع أفراد من الوزارة نفسها ومكتب رئيس الوزراء، على أن تقوم الخطة التي أعدتها وزارة الزراعة على مداهمة الجراد الغازي ليلا.

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