بايدن لزعماء العالم: أمريكا ستعود إلى اللعبة

واشنطن/سما/

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستعود بقوة خلال ولايته الرئاسية إلى المشهد العالمي.

وقال بايدن في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، "عندما أتحدث إلى القادة الأجانب أقول لهم إن أمريكا ستعود.. سنعود إلى اللعبة".



وتلقى الرئيس الأمريكي المنتخب، عدة اتصالات من بعض زعماء الدول الأوروبية لتهنئته بالفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأشارت حملة بايدن، إلى أن الرئيس المنتخب تلقى اتصالات هاتفية من قادة فرنسا وألمانيا وأيرلندا والمملكة المتحدة.

وقال بايدن خلال حديثه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يأمل بـ"إحياء دينامية العلاقات الثنائية وعبر الأطلسي، وخصوصا عبر حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي".

When I’m speaking to foreign leaders, I’m telling them: America is going to be back. We’re going to be back in the game. — Joe Biden (@JoeBiden) November 10, 2020

هذا وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن، السبت الماضي، فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".



وأضاف، أن "العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد ليس سهلا"، مؤكدا أنه "سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين".

كما تعهد بايدن، في خطاب الفوز، بأن يكون رئيسا يسعى لوحدة الولايات المتحدة وليس انقسامها.

من جانبه، لم يعترف ترامب بالهزيمة في الانتخابات، وبدأ حملة طعون قضائية في عدد من الولايات.