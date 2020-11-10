رونالدو إلى الدوري السعودي "تغريدة"

وكالات

أثار الإعلامي الرياضي السعودي بتال القوس جدلا واسعا بـ"تغريدة" تعليقا على خبر رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس الإيطالي، واحتمال تعاقد أحد الأندية السعودية معه.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن يوفنتوس يدرس إمكانية بيع، كريستيانو رونالدو، خلال الصيف المقبل بسبب ارتفاع قيمة راتبه السنوي، الذي يتخطى 30 مليون يورو سنويا.

ونشر بتال القوس خبر رحيل رونالدو عن يوفنتوس، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، وعلق قائلا:"ربما نشوفه أقرب.. اذا نجحت المساعي".

ربما نشوفه أقرب.. اذا نجحت المساعي pic.twitter.com/vdonCN00VM — بتال القوس (@battalalgoos) November 10, 2020



وتكهن البعض بأن الحديث يدور حول ناديي الهلال والنصر، نظرا لما يحظيا به من استقرار مالي ودعم متواصل من أعضاء الشرف.

بيد أن موقع "سعودي سبورت" اشار إلى صعوبة تعاقد الأندية السعودية مع رونالدو، لأسباب عدة أهمها الراتب السنوي الضخم للنجم البرتغالي، الذي يتخطى 30 مليون يورو، أي ما يعادل (132 مليون ريال) سنويا.



وكشف أن الأندية السعودية تعاني خلال الفترة الماضية من أزمات مالية كبيرة بسبب ارتفاع رواتب اللاعبين المحترفين، ويأتي على رأسهم الرباعي الكبير "الهلال والنصر والأهلي والاتحاد".

كما أشار إلى أن حياة كريستيانو رونالدو وأسرته تشكل أزمة كبيرة للاعب في فكرة انتقاله للعب بالدوري السعودي، بسبب طبيعة الحياة في المملكة والحفاظ على القيم والآداب العامة في جميع الأماكن وهو ما سيصعب الحياة على أسرة الدون البرتغالي وبالأخص صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز.

وتشتهر جورجينا بإطلالتها المثيرة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، كذلك أيضا شقيقة رونالدو ووالدته.

إضافة إلى تصريحات رونالدو السابقة بشأن رفضه اللعب في دوريات أقل تنافسية من أجل الحصول على مبالغ مالية كبيرة، يعد من العوامل الأساسية أيضا في صعوبة انتقاله إلى الدوري السعودي.

وأعرب رونالدو "صاروخ ماديرا" عن رغبته في إنهاء مسيرته الاحترافية في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى من أجل المنافسة على البطولات والألقاب الفردية في أوروبا، رافضا فكرة الخروج من أوروبا مع التقدم في العمر من أجل الحصول على المال.

وتلقى النجم البرتغالي عرضا ماليا ضخما بقيمة 100 مليون يورو سنويا من أحد الأندية الصينية، عندما قرر الرحيل عن ريال مدريد في صيف 2018، لكنه رفض العرض، مؤكدا أنه يريد أن يتواجد في الدوريات الخمسة الكبرى من أجل المنافسة على البطولات والألقاب الفردية في أوروبا، رافضا فكرة الخروج من أوروبا مع التقدم في العمر من أجل الحصول على المال.

وانتقل كريستيانو رونالدو (35 عاما) الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد برصيد 450 هدفا، إلى صفوف يوفنتوس صيف 2018، وتوج معه بلقب بطل الدوري الإيطالي في الموسمين الماضيين.



وبدوره، أثار البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، الجدل بتصريحاته بأن النادي الباريسي يستعد لسوق الانتقالات ولديه أولويات، ولكن من الوارد أن تحدث أمور غير متوقعة.

وقال ليوناردو في تصريحات عبر قناة ناديه باريس سان جيرمان: "ربما يستيقظ كريستيانو غدا، ويعلن رغبته في الانتقال لناد آخر".

وتساءل المدير الرياضي لسان جيرمان "من يستطيع شراء رونالدو؟ الدائرة مغلقة، وباريس سان جيرمان داخل هذه الدائرة، إنها فرص ومواقف".

وتابع: "لا بد من الاستعداد لسوق الانتقالات، وهذا ما نفعله، بالطبع لدينا أولويات، لكن من الوارد أن تحدث أمور غير متوقعة".

وأشار "في العام الماضي خسرنا من 15 إلى 20% من إيرادات النادي، والنسبة ستزيد هذا الموسم، لكن بي إس جي لديه القدرة والوسائل التي تمكنه من التغلب على هذه الأزمة، بينما قد تواجه أندية أخرى صعوبات أكبر في تجاوز المشكلة، فالطموحات هنا كبيرة".