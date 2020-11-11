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رسالة جونسون لبايدن.. "شبح ترامب" في الكواليس

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 03:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة جونسون لبايدن.. "شبح ترامب" في الكواليس



وكالات

احظ مراقبون سياسيون يتمتعون ببصر حاد، الثلاثاء، شيئا غير عادي في تغريدة من رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لتهنئة الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، بمناسبة فوزه في الانتخابات، ألا وهو شبح رسالة بديلة لتهنئة دونالد ترامب!


وتسنت رؤية كلمتي "ترامب" و"الولاية الثانية" بشكل خافت في خلفية التغريدة التي تم إرسالها، السبت، من حساب تويتر الخاص برئيس الوزراء بعد فترة وجيزة من إعلان بايدن فائزا في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقالت الحكومة في بيان "كما قد تتوقعون، تم إعداد بيانين مسبقا لنتائج هذه الانتخابات شديدة المنافسة. خطأ تقني أدى إلى أن أجزاء من الرسالة البديلة كانت مدرجة في الخلفية".


كانت علاقة جونسون وترامب وثيقة، على الرغم من خلافات الزعيمين بشأن قضايا رئيسية مثل تغير المناخ والاتفاق النووي الإيراني.

وجاء في الرسالة التي بعث بها جونسون، السبت: "تهانينا لجو بايدن على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة ولكامالا هاريس على إنجازها التاريخي. الولايات المتحدة هي أهم حليف لنا، وأتطلع إلى العمل معا بشكل وثيق بشأن أولوياتنا المشتركة، من تغير المناخ إلى التجارة والأمن".

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