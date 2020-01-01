CNN: مسؤولو الأمن القومي الأمريكي لم يتلقوا أي توجيهات بنقل السلطة

وكالات

كشفت مصادر بالإدارة الأمريكية لشبكة CNN، أن مسؤولي مجلس الأمن القومي لم يتلقوا أي توجيهات بعد بشأن انتقال السلطة من دونالد ترامب إلى جو بايدن.

وقال أحد المسؤولين في تصريحات للشبكة: "أعتقد أن الوضع سيكون فوضويا"، وأضاف: "أتوقع القليل جدا من التوجيهات من مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في ظل استمرار رفضه الاعتراف بالهزيمة".

وأشارت مصادر للشبكة إلى أن مجلس الأمن القومي سيبدأ المرحلة الانتقالية مبكرا، لأنه يقود العملية التي ستتبعها الوكالات الأخرى.

وأضافت: "مجلس الأمن القومي يعمل مثل الوكالات الأخرى على معلومات سرية للغاية، الأمر الذي يتطلب بروتوكولا خاصا أثناء الانتقال الرئاسي".