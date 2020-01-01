  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

CNN: مسؤولو الأمن القومي الأمريكي لم يتلقوا أي توجيهات بنقل السلطة

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 03:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
CNN: مسؤولو الأمن القومي الأمريكي لم يتلقوا أي توجيهات بنقل السلطة



وكالات

كشفت مصادر بالإدارة الأمريكية لشبكة CNN، أن مسؤولي مجلس الأمن القومي لم يتلقوا أي توجيهات بعد بشأن انتقال السلطة من دونالد ترامب إلى جو بايدن.

وقال أحد المسؤولين في تصريحات للشبكة: "أعتقد أن الوضع سيكون فوضويا"، وأضاف: "أتوقع القليل جدا من التوجيهات من مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في ظل استمرار رفضه الاعتراف بالهزيمة".

وأشارت مصادر للشبكة إلى أن مجلس الأمن القومي سيبدأ المرحلة الانتقالية مبكرا، لأنه يقود العملية التي ستتبعها الوكالات الأخرى.

وأضافت: "مجلس الأمن القومي يعمل مثل الوكالات الأخرى على معلومات سرية للغاية، الأمر الذي يتطلب بروتوكولا خاصا أثناء الانتقال الرئاسي".

#شبكة سي ان ان #مجلس الأمن القومي #دونالد ترامب #جو بايدن #بروتوكول #الانتخابات الأمريكية #الانتخابات الرئاسية الامريكية

الأكثر قراءة اليوم

رابط الاستعلام .. معرفة الدائرة الانتخابية ومركز الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2020 الأردن بالرقم الوطني

تحميل نتائج مفاضلة التعليم الموازي الثانية في سوريا 2020 حسب رقم الاكتتاب والاسم

شاهد: ماذا قال د.صائب عريقات لتسيبي ليفني اثناء مرضه؟..

وفاة د.صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية متاثرا بكورونا

عائلة الشهيد أبو يوسف النجار تتبرأ من حفيده

دحلان يتحدث عن"انعطاف" بمواقف تركيا ويصفه بـ"المؤشر الواعد"

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 9 التاسعة (شاهد) لقاء رانيا ونمر

الأخبار الرئيسية

"خطتنا الجديدة مشددة".. مرور غزة: مخالفة عدم الالتزام بارتداء الكمامة 50 شيكل..

تقرير: السلطة الفلسطينية تتسلم أموال المقاصة من إسرائيل قريبا.. بهذه الالية

النخالة: مستقبل المنطقة مرتبط بسلاح المقاومة.. ولا أرى فاصلا بين غزة و عسقلان..!

الرئيس عباس بـ "ذكرى عرفات": لنْ نتنازلَ عنْ أيِ حقٍ منْ حقوقِنا المشروعةِ

غانتس يوجه رسالة للرئيس عباس: لا وقت للأعذار ويجب العودة فورا للمفاوضات!