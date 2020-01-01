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تقارير.. ترامب ينوي إقالة مديري الـFBI والـCIA

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقارير.. ترامب ينوي إقالة مديري الـFBI والـCIA



واشنطن /سما/

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمقربين منه حسب صحيفة "ذي هيل"، أنه ينوي إقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي، ومديرة وكالة المخابرات المركزية جينا هاسبل.

واشتكى ترامب وبعض الجمهوريين في الكونغرس مرارا وعلنا من المسؤولين المذكورين، وأعربوا عن غضبهم لأنهما لم يتعاونا في متابعة ادعاءات أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تجسست على حملة ترامب، أو في التحقيق في تعاملات نجل المرشح الديمقراطي جو بايدن هانتر بايدن التجارية. وفق روسيا اليوم

ويشعر خبراء الأمن القومي بقلق بعد إقالة ترامب وزير الدفاع مايك إسبر، ومن احتمال حدوث اضطراب في مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة المخابرات المركزية أثناء الانتقال الرئاسي.

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