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تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم



رام الله /سما/

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 13 إصابة جديدة في صفوف جالياتنا حول العالم.

ووفق بيان الخارجية،  لم تسجل ، أية حالة وفاة جديدة، ليبقى عدد الوفيات المسجلة 288، وليرتفع عدد الإصابات إلى 6863 إصابة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى كولومبيا، وفق بيان للخارجية، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات إلى ثلاث، فيما سجلت حالتي وفاة سابقين.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى فنزويلا، بتسجيل 10 اصابات جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الاصابات الى 25 اصابة، فيما سجلت ثلاث حالات وفاة سابقة.

كما أفادتنا سفارة دولة فلسطين لدى أوكرانيا بتسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الاصابات الى ثماني.

وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية، حسب الخارجية، بعدم تسجيل اية حالة وفاة او إصابة جديدة في صفوف الجالية لليوم السابع على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 81، وعدد الإصابات 4184 إصابة.
 

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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