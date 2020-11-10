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شاهد: كيفية الاستفادة من حساب المواطن بدون إثبات الاستقلالية ؟

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: كيفية الاستفادة من حساب المواطن بدون إثبات الاستقلالية ؟



الرياض / سما

أعلن سناب الضمان الاجتماعي في السعودية، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020، عن طريقة الاستفادة من حساب المواطن بدون إثبات االاستقلالية لبعض الحالات فقط.

وأوضح أنه ليس هناك حاجة لاثبات الاستقلالية "للمطلقة والأرملة، إذا كان عندها تابعين فقط يجب عليها إدخال أبنائها معها في حساب المواطن دون الحاجة للاثبات".

وأضاف المتحدث في فيديو سناب الضمان : "بالنسبة للأفراد غير المتزوجين، أنت تضيف نفسك مع الأب إذا كان الأب متوفى، أو مع الأم ما يحتاج تثبت استقلالية".

وأشار المتحدث ذاته إلى أنه "إذا كانت الأم لا يوجد عندها تابعين، يجب عليها إثبات الاستقلالية في حساب المواطن"؛ كي تستفيد من الدعم الشهري ضمن المستفيدين.

وكان حساب المواطن قد أعلن على صفحته بموقع تويتر عن إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر / تشرين الأول للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وسيتواصل حتى الثلاثاء المقبل.

وأوضح أن تفاصيل الدفعة السادسة والثلاثين كالتالي: 1.8 مليار ريال مبالغ دعم للمستحقين، 45 مليون ريال تعويضات للدفعات السابقة، 10.6 مليون مستفيد وتابع، 78% مستفيدا تحصلوا على الدعم.

واشتكى مواطنون الساعات الماضية من ظهور الرسالة التالية لهم "حالة الطلب: مكتمل كليا مع موافقة المرفقات، بإمكانك التعديل على طلبك وإضافة وحذف البيانات والمرفقات".

#حساب المواطن #إثبات الاستقلالية #الضمان الاجتماعي #السعودية #إثبات استقلالية

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