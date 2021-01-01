قصة مسلسل حرف ولون للأمير خالد الفيصل بطولة محمد العيسى

الرياض / سما

أعلنت مصادر فنية، يوم الثلاثاء، عن عودة الفنان محمد العيسى إلى الشاشات مُجددًا بعد غياب طويل الفترة الماضية، عبر مسلسل حرف ولون نسبةً إلى ديوان الأمير خالد الفيصل.

وأفادت بأن محمد العيسى يستعد لتصوير مشاهد مسلسل حرف ولون الفترة القادمة، وذلك في أول عودة له منذ غيابه الأخير، في أعقاب وفاة والدته وأسباب أخرى أدت لعدم ظهوره.

قصة مسلسل حرف ولون

ويدور هذا العمل الدرامي السعودي حول قصائد الأمير خالد الفيصل، حيث يحمل أحد دواوينه الأدبية اسم (حرف ولون)، فيما يجري التجهيز لعرضه ضمن مسلسلات شهر رمضان 2021.

وأضافت المصادر أن التحضيرات والاتفاقيات ما زالت جارية بين مؤسسة مد الإعلامية وإحدى المحطات الفضائية العربية الكبرى؛ من أجل إنتاج مسلسل حرف ولون وعرضه في رمضان القادم.

ولفتت إلى أن هناك العديد من النجوم السعوديين والخليجيين والعرب سيشاركون في حلقات مسلسل حرف ولون مع الممثل العيسى، منوهة إلى أنه يتم التعاقد مع طواقم فنية ومخرجين عالميين.

يذكر أن كتاب حرف ولون يجمع العديد من القصائد النبطية للأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود أحد أبناء الملك فيصل، ثالث ملوك السعودية، ابن الأميرة هيا بنت تركي.

ونشط الأمير فيصل في المجال الشعري والنشاط الثقافي العام ويُعرف عنه بأنه شاعر وفنان وأديب، وله مساهمات ثقافية وشعرية مختلفة، وهو صاحب أول منتدى أدبي ثقافي بالرياض.

وأسس الأمير السعودي البارز، مجلة الفيصل وأهداها لاحقا إلى مؤسسة الملك فيصل الخيرية، فيما صدر الديوان الشعري الأول له بعنوان قصائد نبطية، والآخر بعنوان الديوان الثاني.