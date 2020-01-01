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تقرير: السلطة الفلسطينية تتسلم أموال المقاصة من إسرائيل قريبا.. بهذه الالية

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: السلطة الفلسطينية تتسلم أموال المقاصة من إسرائيل قريبا.. بهذه الالية



رام الله /سما/

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، عن مشاورات تجريها السلطة الفلسطينية من أجل إعادة استلام أموال المقاصة من إسرائيل وفق آلية متفق عليها، بما يضمن تخفيف الأعباء المالية التي تُعاني منها الحكومة الفلسطينية.

وقالت المصادر الفلسطينية وفق موقع ”إرم نيوز“، إنه من المرجح أن تتسلم السلطة الفلسطينية أموال المقاصة من إسرائيل عبر وسيط أوروبي خلال الأسابيع المقبلة من الشهر الجاري، لافتةً إلى أن الأمر مرتبط بآلية الاستلام وحصة إسرائيل من تلك الأموال.

وأوضحت المصادر، أن إسرائيل وافقت بشكل مبدئي على تحويل الأموال للحكومة الفلسطينية دون اقتطاع أي مبالغ مالية أو ديون متراكمة على السلطة في الوقت الراهن، مشيرةً إلى أن أي اقتطاع سيكون بتوافق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والوسيط الأوروبي.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك حديثا يجري عن عودة العلاقات إلى ما كانت عليه في السابق، خاصة بعد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، مبينة أن الأمر مرتبط بعدة أمور يجري التفاهم عليها خاصة قضايا ضم أراضي الضفة الغربية.

ولفتت إلى أن القيادة الفلسطينية تبدي تحمسا لعودة العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة بعد خسارة دونالد ترامب، مؤكدةً أن نقل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إلى مستشفى إسرائيل كان بمثابة البداية لفتح قناة اتصال مع إسرائيل وبحث الملفات العالقة.

يذكر أن السلطة الفلسطينية ترفض منذ عدة أشهر استلام أموال المقاصة من إسرائيل، وذلك بعد قرار الرئيس محمود عباس قطع كل العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية؛ احتجاجا على عزمها تنفيذ خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية.

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