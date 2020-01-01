النيابة العامة تحقق في 360 قضية على مستوى محافظات قطاع غزة

غزة /سما/

أعلنت النيابة العامة بغزة، اليوم الثلاثاء، عن إجراءاتها لتحقيق الامن والاستقرار المجتمعي، في ظل استمرار جائحة كورونا.

وأوضحت النيابة ، أنها فتحت تحقيقًا في 360 قضية على مستوى محافظات قطاع غزة، مبينةً أنها لم تسجل اليوم أي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، وقضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وأشارت إلى انها تعاملت 25 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و335 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وأكدت النيابة العامة، على أنها قامت باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات

وعمدت إلى توقيف 97 متهم على مختلف القضايا المذكورة .

وشدّدت النيابة على أنها تستمر بالإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.