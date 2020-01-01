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الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات بكورونا و388 إصابة جديدة

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات بكورونا و388 إصابة جديدة



القدس المحتلة /سما/

توفي 4 أشخاص متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 388 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة انخفضت إلى 8,066، بعد تعافي 309,767 (489 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 320,515.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 17:59 من مساء اليوم، بلغ 27,465؛ ليصل معدل الفحوصات الموجبة إلى 1.4%، علما بأن يوم أمس، الإثنين، شهد تشخيص 709 إصابات، بعد إجراء 35,210 فحوصات.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2,682 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة تسجيل 6 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 306، فيما انخفض عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي بواقع 8 حالات عن الحصيلة الرسمية الأخيرة وبلغ 134 حالة.

ويرقد في المشافي 559، بينهم 105 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 7,353 مصابا العلاج المنزلي، 154 في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #اسرائيل

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