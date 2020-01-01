  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الديمقراطية تدين "جريمة" استشهاد الأسير أبو وعر داخل سجون الاحتلال

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الديمقراطية تدين "جريمة" استشهاد الأسير أبو وعر داخل سجون الاحتلال



رام الله /سما/

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، الجريمة النكراء بحق استشهاد الأسير كمال أبو وعر داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بسبب الإهمال الطبي المتبع.

وعدّت الجبهة استشهاد الأسير أبو وعر أنه يعبر عن وحشية الاحتلال كما أنه تضاف إلى سجل الجرائم "الإسرائيلية" المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني بما فيهم الأسرى.

وأشارت إلى ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال، إلى 226 شهيدًا.

واستشهد أسيرٌ فلسطيني داخل سجن مجدو الإسرائيلي مساء اليوم، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسير المجاهد كمال أبو وعر استشهد داخل سجن مجدو مساء اليوم الثلاثاء بعد صراع مع مرض السرطان وهو من سكان مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وتقدمت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، بخالص التعزية والمواساة من عائلة الأسير الشهيد كمال أبو وعر من بلدة قباطية جنوب جنين والمعتقل منذ عام 2003.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الشهيد أو وعر كان ضحية الاستهتار والاهمال الطبي بعد اصابته بالسرطان وكورونا، دون تقديم العلاجات والرعاية الصحية.

وفي الوقت ذاته أعلنت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية عن حالة الطوارئ واطلاق صفارات الانذار واغلاق السجون كافة في الشمال والجنوب كإجراء احترازي يتم اتخاذه في حال وفاة أسرى داخل السجون الإسرائيلية.

#الجبهة الديمقراطية #الاسير ابو وعر #السجون الاسرائيلية #الاهمال الطبي

الأكثر قراءة اليوم

رابط الاستعلام .. معرفة الدائرة الانتخابية ومركز الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2020 الأردن بالرقم الوطني

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 8 الثامنة

أسماء المقبولين .. نتيجة وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج 2020

الحضور صفر .. ما قصة وتكلفة فيلم 321 أكشن السعودي ؟

حقيقة طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب (شاهد)

تحميل نتائج مفاضلة التعليم الموازي الثانية في سوريا 2020 حسب رقم الاكتتاب والاسم

شاهد: ماذا قال د.صائب عريقات لتسيبي ليفني اثناء مرضه؟..

الأخبار الرئيسية

تقرير: السلطة الفلسطينية تتسلم أموال المقاصة من إسرائيل قريبا.. بهذه الالية

النخالة: مستقبل المنطقة مرتبط بسلاح المقاومة.. ولا أرى فاصلا بين غزة و عسقلان..!

الرئيس عباس بـ "ذكرى عرفات": لنْ نتنازلَ عنْ أيِ حقٍ منْ حقوقِنا المشروعةِ

غانتس يوجه رسالة للرئيس عباس: لا وقت للأعذار ويجب العودة فورا للمفاوضات!

ترامب: نتائج الانتخابات ستبدأ بالظهور الأسبوع المقبل وسنفوز فيها