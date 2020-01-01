مركز "شمس" يحمل إسرائيل المسؤولية عن استشهاد الأسير أبو وعر

رام الله /سما/

دان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها مصلحة السجون الاسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين، لا سيما المرضى، وتجاهلها للنداءات والتحذريات حول تدهور صحة عدد من الأسرى، ومنهم الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر الذي استشهد مساء امس الثلاثاء.

وأشار مركز "شمس" في بيان له، إلى أن عدد الأسرى الذين استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وصل الى 4 أسرى منذ بداية العام الجاري، ما يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 226 أسيراً شهيداً منذ العام 1967.

وحمل مركز "شمس" سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن هذه الجريمة بصفتها الجهة القائمة على احتجاز الأسير والتي يوجب عليها القانون والأعراف الدولية اتخاذ كل التدابير الضرورية وعلى وجه السرعة لضمان إيواء الأشخاص المحميين في أماكن تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة وبما يحافظ على حياتهم وفقاً للمادة (85) من جنيف الرابعة 1949.

وطالب مركز "شمس" بضرورة فتح سجون الاحتلال أمام المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، وضرورة قيام الأطراف الدولية كافة وعلى وجه السرعة بتوفير الحماية والرعاية لعشرات المعتقلين المرضى، والعمل على إطلاق سراحهم فوراً بالذات في ظل تفشي فيروس كورونا.

ودعا منظمة الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية الحكومية وغير الحكومية بالضغط على دولة الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى المرضى والأسرى الأطفال والنساء، وضرورة احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وفي مقدمة ذلك اتفاقية جنيف الثالثة.