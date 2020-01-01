غزة: التحذير من عدم قدرة المستشفى الأوروبي استيعاب مزيد من مرضى كورونا

غزة /سما/

حذَّر يوسف العقاد مدير مستشفى غزة الأوروبي، مساء اليوم الثلاثاء، من عدم قدرة المستشفى على استيعاب مزيد من المرضى بفيروس كورونا، مع تزايد أعداد المصابين بحالات خطيرة في الأيام الأخيرة.

وأوضح العقاد في تصريح لإذاعة الأقصى المحلية بغزة، أن المستشفى أصبح ممتلئ تقريبًا، وإذا بقي وضع الإصابات بارتفاع، لن يتمكن المستشفى خلال أيام من استيعاب مزيد من المرضى.

وأشار إلى أن اثنين من الشبان وصلا الليلة الماضية، إلى المشفى وهم يعانون من صعوبة في التنفس، ولم يعانيان سابقًا من أي أمراض، مشيرًا إلى أن ذلك أدى لارتفاع عدد الشباب في قسم العناية إلى 5، وهذا يدق ناقوس خطر كبير ويتطلب من الجميع بدون استثناء الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.

وقال العقاد: "كانت في الماضي تظهر أعراض خفيفة على مصابي كورونا، ولم تتجاوز نسبة من هم في درجة الخطر 3 في المائة، وهم في مجملهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".

وأضاف: "هذه الموجة من كورونا هي الأشد خطرًا وفتكًا من الموجة الأولى".

وتابع: "فصلا الخريف والشتاء تكثر فيهما الفيروسات ونزلات البرد، و إذا اجتمع على المريض فيروس كورونا وفيروسات أخرى، فيكون المريض في حالة خطر أشد من الخطر الذي كان في موجة كورونا الأولى".