  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: التحذير من عدم قدرة المستشفى الأوروبي استيعاب مزيد من مرضى كورونا

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: التحذير من عدم قدرة المستشفى الأوروبي استيعاب مزيد من مرضى كورونا



غزة /سما/

حذَّر يوسف العقاد مدير مستشفى غزة الأوروبي، مساء اليوم الثلاثاء، من عدم قدرة المستشفى على استيعاب مزيد من المرضى بفيروس كورونا، مع تزايد أعداد المصابين بحالات خطيرة في الأيام الأخيرة.

وأوضح العقاد في تصريح لإذاعة الأقصى المحلية بغزة، أن المستشفى أصبح ممتلئ تقريبًا، وإذا بقي وضع الإصابات بارتفاع، لن يتمكن المستشفى خلال أيام من استيعاب مزيد من المرضى.

وأشار إلى أن اثنين من الشبان وصلا الليلة الماضية، إلى المشفى وهم يعانون من صعوبة في التنفس، ولم يعانيان سابقًا من أي أمراض، مشيرًا إلى أن ذلك أدى لارتفاع عدد الشباب في قسم العناية إلى 5، وهذا يدق ناقوس خطر كبير ويتطلب من الجميع بدون استثناء الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.

وقال العقاد: "كانت في الماضي تظهر أعراض خفيفة على مصابي كورونا، ولم تتجاوز نسبة من هم في درجة الخطر 3 في المائة، وهم في مجملهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".

وأضاف: "هذه الموجة من كورونا هي الأشد خطرًا وفتكًا من الموجة الأولى".

وتابع: "فصلا الخريف والشتاء تكثر فيهما الفيروسات ونزلات البرد، و إذا اجتمع على المريض فيروس كورونا وفيروسات أخرى، فيكون المريض في حالة خطر أشد من الخطر الذي كان في موجة كورونا الأولى".

#غزة #مستشفى غزة الأوروبي #فيروس كورونا #كورونا في غزة #اصابات كورونا

الأكثر قراءة اليوم

رابط الاستعلام .. معرفة الدائرة الانتخابية ومركز الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2020 الأردن بالرقم الوطني

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 8 الثامنة

أسماء المقبولين .. نتيجة وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج 2020

الحضور صفر .. ما قصة وتكلفة فيلم 321 أكشن السعودي ؟

حقيقة طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب (شاهد)

تحميل نتائج مفاضلة التعليم الموازي الثانية في سوريا 2020 حسب رقم الاكتتاب والاسم

هآرتس تتساءل: لماذا تأنت القيادة الفلسطينية وبعثت برسالة “ضبابية” لتهنئة بايدن؟

الأخبار الرئيسية

النخالة: مستقبل المنطقة مرتبط بسلاح المقاومة.. ولا أرى فاصلا بين غزة و عسقلان..!

الرئيس عباس بـ "ذكرى عرفات": لنْ نتنازلَ عنْ أيِ حقٍ منْ حقوقِنا المشروعةِ

غانتس يوجه رسالة للرئيس عباس: لا وقت للأعذار ويجب العودة فورا للمفاوضات!

ترامب: نتائج الانتخابات ستبدأ بالظهور الأسبوع المقبل وسنفوز فيها

استشهاد الأسير المريض كمال أبو وعر في سجون الاحتلال