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أعلى حصيلة..91 وفاة و5996 إصابة بكورونا في الأردن

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
أعلى حصيلة..91 وفاة و5996 إصابة بكورونا في الأردن



عمان /سما/

سجل الأردن، الثلاثاء، 91 وفاة جراء كورونا، و5.996 إصابة بالفيروس، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.

وارتفع إجمالي الإصابات ليبلغ 120.982، منها 1.386 وفاة، و9.821 حالة تعاف.

وسجل الأردن، الجمعة 7 نوفمبر/تشرين الثاني، 67 وفاة جراء كورونا، في أعلى حصيلة يومية سابقة منذ بدء الجائحة.

فيما سجل، الإثنين، 2 نوفمبر، 5.877 إصابة في أرقام غير مسبوقة بحصيلة كورونا اليومية.

ويشهد الأردن منذ بدايات أغسطس/آب الماضي انتكاسة وبائية، سجلت فيها الإصابات المحلية أرقاما قياسية وارتفاعا ملحوظا.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 51 مليونا و433 ألفا، توفي منهم أكثر من مليون و272 ألفا، وتعافى ما يزيد على 36 مليونا و209 آلاف، وفق موقع "ورلدوميتر".

#الاردن #فيروس كورونا

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