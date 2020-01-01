غانتس يوجه رسالة للرئيس عباس: لا وقت للأعذار ويجب العودة فورا للمفاوضات!

القدس المحتلة /سما/

دعا وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس يوم الثلاثاء، الفلسطينيين إلى الانضمام لمباحثات السلام "بدون شروط مسبقة".

جاء ذلك خلال جلسة للكنيست للتصديق على اتفاق السلام مع البحرين، الذي وقعته المنامة وتل أبيب في واشنطن منتصف سبتمبر/أيلول الماضي،وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية.

وقال غانتس: "القيادة الفلسطينية لم تفهم أن الوقت قد حان للتخلي عن الأعذار، والعودة إلى طاولة المفاوضات والعمل معا من أجل إيجاد حل".

وتابع: "أتوجه (للرئيس الفلسطيني) أبو مازن والقيادة الفلسطينية إن لم يكن من أجلكم فمن أجل أولادكم، الذين هم جيل المستقبل، حان وقت السلام".

وتوقفت مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين منذ أبريل/نيسان 2014 في ظل رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والقبول بحدود ما قبل حرب 1967 كأساس لحل الدولتين.