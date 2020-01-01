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الرئيس عباس: يجب تكثيف الجهود كافة لمواجهة فيروس كورونا خاصة بفصل الشتاء

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس: يجب تكثيف الجهود كافة لمواجهة فيروس كورونا خاصة بفصل الشتاء



رام الله /سما/

أكد الرئيس محمود عباس، على ضرورة تكثيف الجهود كافة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة خلال فصل الشتاء، وذلك حرصا على سلامة أبناء الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، حيث استمع الرئيس إلى آخر التطورات عن الحالة الوبائية في فلسطين والاجراءات والتدابير الوقائية المتبعة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

واستعرضت وزيرة الصحة، في تقرير لها، الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وسير عمل اللجنة المختصة في مكافحة الوباء واللجان المساندة الأخرى.

وثمن الرئيس عباس، الجهود المبذولة التي تقوم بها وزارة الصحة ممثلة بالوزيرة والطواقم الطبية في محاربة الوباء.

#الرئيس عباس #فيروس كورونا #فصل الشتاء #الصحة الفلسطينية

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