الرئيس يتلقى برقية تعزية من أمير الكويت بوفاة المناضل صائب عريقات

رام الله /سما/

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، برقية تعزية من أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المناضل الكبير صائب عريقات.

وأعرب أمير الكويت عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور صائب عریقات، سائلا المولى تعالى، أن یتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسیح جناته، وان يلهم أهله واسرته جمیل الصبر وحسن العزاء.

كما تلقى الرئيس برقيتين مماثلتين من ولي العهد الكويتي الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئیس مجلس الوزراء الشیخ صباح خالد الحمد الصباح.