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قوات الاحتلال تداهم خربة حمصة الفوقا وتصور خيامها

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تداهم خربة حمصة الفوقا وتصور خيامها



الاغوار /سما/

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، وشرعت بتصوير الخيام التي تم نصبها بمساعدة من الصليب الأحمر قبل يومين، وذلك بعد هدم الخربة بشكل كامل من قبل سلطات الاحتلال.

ووفقا لمعتز بشارات مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس، فإن طواقم الاحتلال شرعت بتصوير الخيام التي تم بناؤها، وذلك عن طريق إطلاق طائرة تصوير مسيّرة، وبعد ذلك قام أحد الجنود بالتجول بين الخيام وتصويرها بواسطة هاتف محمول من كافة الجهات.

يذكر أن سلطات الاحتلال هدمت الخربة بشكل كامل قبل حوالي أسبوع، وشردت سكانها، في عملية وصفتها الأمم المتحدة بأنها أكبر عملية تهجير قسري في الضفة منذ سنوات، وقام السكان بإعادة بناء خيام مقدمة من الصليب الأحمر.

#قوات الاحتلال #خربة حمصة الفوقا #الاغوار الشمالية

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