ترامب: نتائج الانتخابات ستبدأ بالظهور الأسبوع المقبل وسنفوز فيها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إن نتائج الانتخابات ستبدأ بالظهور الأسبوع المقبل وسنفوز فيها

وأوضح عبر تغريدة له على حسابه على "تويتر": "نحن نحقق تقدمًا كبيرًا، وتبدأ النتائج في الأسبوع القادم"

