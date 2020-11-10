ترامب: نتائج الانتخابات ستبدأ بالظهور الأسبوع المقبل وسنفوز فيها

واشنطن /سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إن نتائج الانتخابات ستبدأ بالظهور الأسبوع المقبل وسنفوز فيها

وأوضح عبر تغريدة له على حسابه على "تويتر": "نحن نحقق تقدمًا كبيرًا، وتبدأ النتائج في الأسبوع القادم"

WE ARE MAKING BIG PROGRESS. RESULTS START TO COME IN NEXT WEEK. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

وأضاف: " سأجعل أمريكا عظيمة مرة آخرى!"

WE WILL WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

وكان ترامب قد خسر أمام بايدن في الانتخابات الأمريكية، ولم يعترف بخسارته في الانتخابات، ولم يلقي خطاب الخسارة بعد.