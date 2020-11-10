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ترامب: نتائج الانتخابات ستبدأ بالظهور الأسبوع المقبل وسنفوز فيها

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: نتائج الانتخابات ستبدأ بالظهور الأسبوع المقبل وسنفوز فيها



واشنطن /سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إن نتائج الانتخابات ستبدأ بالظهور الأسبوع المقبل وسنفوز فيها

وأوضح عبر تغريدة له على حسابه على "تويتر": "نحن نحقق تقدمًا كبيرًا، وتبدأ النتائج في الأسبوع القادم"

وأضاف: " سأجعل أمريكا عظيمة مرة آخرى!"

وكان ترامب قد خسر أمام بايدن في الانتخابات الأمريكية، ولم يعترف بخسارته في الانتخابات، ولم يلقي خطاب الخسارة بعد.

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