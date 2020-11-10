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الجهاد الاسلامي: نحمل الاحتلال المسؤولية عن تداعيات استشهاد الأسير كمال أبو وعر

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي: نحمل الاحتلال المسؤولية عن تداعيات استشهاد الأسير كمال أبو وعر



غزة /سما/

أكد مسؤول ملف الأسرى بحركة الجهاد الإسلامي د. جميل عليان أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات استشهاد الأسير كمال أبو وعر داخل سجن مجدو الإسرائيلي.

وأوضح د. عليان في بيان له مساء اليوم الثلاثاء 10-11-2020 "أن الشهيد أبو وعر أحد ضحايا سياسة الإهمال الطبي (الإعدام البطيء).

وقال: "نحتسب عند الله الأسير والمقاتل الحر الشهيد كمال أبو وعر، الذي انتقل إلى جوار ربه مرفوع الهامة ليضيف للشعب الفلسطيني تاريخاً جديداً في العطاء والواجب والصبر، مؤكدًا أن الحركة الأسيرة تُصر أن تطبع شهادتها في كل الثواني والساحات، وتصر أيضاً أن تُبقي شعلة الجهاد والمقاومة مشتعلة.

وأضاف: "كمال أبو وعر أيقونة جديدة تنادي فينا أن نستنفر كل طاقتنا وقوانا وفصائلنا، ونتحد خلف قضية الأسرى، وندعو من خلال روح كمال أن ننتقل إلى وضع خطة وطنية من أجل تحسين أسرانا، وإغلاق ملف الاعتقال الإداري، وإجبار العدو على الالتزام بالمعايير الأخلاقية والإنسانية".

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحرم الأسرى من أبسط حقوقهم الإنسانية لاسيما العلاج، حيث تنخر الأمراض عظام أحرارنا خلف قضبان القهر والبطش الإسرائيلي.

وتساءل د. عليان، أين المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية من هذه السياسات العدوانية الإسرائيلية التي تطال الأسرى الفلسطينيين؟!، مطالبًا بإرسال بعثة تقصي حقائق دولية للاطلاع عن كثب على أوضاع السجون الإسرائيلية، ومعاينة ما يُعانيه الأسرى الفلسطينيون عن قرب.

#جميل عليان #الجهاد الاسلامي #كمال ابو وعر #السجون الاسرائيلية

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