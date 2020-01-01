مباحث التموين بغزة تتلف موادًا غذائية فاسدة

غزة /سما/

تلفت مباحث التموين في قطاع غزة، موادًا غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال جولاتها التفتيشية على المحلات التجارية بالاشتراك مع لجنة الرقابة الغذائية بوزارة الاقتصاد.

وبحسب بيان لمباحث التموين، فإنه تم إتلاف 407 كيلو جرامات من المواد الغذائية المخالفة للمواصفات خلال جولة في رفح جنوب القطاع، مشيرةً إلى أنها ضبطت 305 كيلو جرامات من الشوكولاتة و102 كيلو جرامات مبيض قهوة لدى أحد التجار، وأنها قامت بتحرير محضر ضبط للتاجر المخالف، وأتلفت المواد الفاسدة حسب الأصول المتبعة.

وفي مدينة غزة، أتلفت مباحث التموين 1722 كجم "صوص شوكولاتة" منتهية الصلاحية وتحفظت على 960 لترًا من المشروبات الغازية للتأكد من صلاحيتها بعد إرسال عينة للفحص المخبري خلال الجولة على الشركات الصناعية شرق المدينة.

كما أتلفت 270 لتر مطهر لرسوبها في الفحص المخبري، كما تم ترخيص 18 ميزان مخالف خلال جولة داخل سوق الزاوية بمدينة غزة.