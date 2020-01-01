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وقفة تضامنية مع الأسرى في طولكرم

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة تضامنية مع الأسرى في طولكرم



طولكرم /سما/

نظمت صباح اليوم الثلاثاء، وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال أمام مقر الصليب الأحمر وسط مدينة طولكرم.

وشارك في الوقفة ممثلون عن الهيئات الرسمية والشعبية والفصائلية وعائلات الأسرى، رافعين صور الأسرى المرضى وكبار السن من بينهم، الأسير معتصم رداد من بلدة صيدا شمال طولكرم، والذي يعاني من أمراض عدة، والأسير كمال أبو وعر من قباطية والأسير المسن موفق عروق.

قال مدير نادي الأسير في محافظة طولكرم إبراهيم نمر، "هذه الوقفة الإسنادية كل ثلاثاء، لها دلالات ورسائل على كافة الجهات من أجل الوقوف بجانب الأسرى المرضى، الذين يواجهون المرض دون علاج، وكذلك تفشي فيروس كورونا في السجون، وما له من نتائج خطيرة وكارثية على حياة الأسرى، وتقاعس إدارة السجون في تقديم العلاج، وتخصيص حبة ليمون واحدة لغرفة فيها عدد من الأسرى المصابين بفيروس كورونا، في عملية استهتار واضحة بحياة المعتقلين".

#وقفة تضامنية #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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