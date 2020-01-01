وزير الخارجية البحريني سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل

القدس المحتلة /سما/

ذكرت القناة العبرية السابعة وموقع واللا، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، سيزور إسرائيل قريبًا.

ولم تفصح القناة عن مزيد من التفاصيل حول وقت الزيارة أو مصدر رسمي للمعلومة، في حين ذكر موقع واللا على لسان مراسله السياسي الموثوق باراك رافيد أن الزيارة ستكون الأسبوع المقبل.

ويرجح أن تتم الزيارة في التاسع عشر من الشهر الجاري، وهي أول زيارة رسمية لشخصية خليجية منذ سنوات طويلة.

ويأتي ذلك في وقت تنعقد فيه حاليًا جلسة للكنيست الإسرائيلي للمصادقة على الاتفاقية الموقعة مع البحرين.