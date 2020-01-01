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قناة اسرائيلية تكشف: هذه قائمة الأسلحة التي تنوي أمريكا بيعها للإمارات

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة اسرائيلية تكشف: هذه قائمة الأسلحة التي تنوي أمريكا بيعها للإمارات



القدس المحتلة /سما/

كشف مراسل قناة "كان" العبرية، اليوم الثلاثاء، عن قائمة الأسلحة التي من الممكن أن توافق الإدارة الأمريكية على  بيعها للإمارات.
 
وقال المراسل، إن الكونجرس الأمريكي سيعمل خلال الثلاثين يومًا القادمة على مراجعة الصفقة، تمهيدًا لتنفيذها، مرجحًا أن يتم ذلك قبل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.
 
وتضم القائمة التي تنوي الإدارة الأمريكية بيعها للإمارات:
 
-       50 طائرة من طراز F35.
 
-       18 طائرة بدون طيار من طراز MQ-9 Reapers بما في ذلك الذخيرة.
 
-       حزمة ذخيرة بقيمة 10 مليارات دولار تشمل: صواريخ دقيقة وقنابل ذكية.

#اسرائيل #الامارات #الكونغرس الأميركي #طائرات F35 #ادارة ترامب

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