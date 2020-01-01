Ooredoo والاتحاد العام للمعلمين يستقبلون المعلمين الجدد

رام الله / سما /

نظم الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين وبرعاية من شركة Ooredoo، ورشات تدريبية لاستقبال 1600 معلم ومعلمة من الذين التحقوا بالسلك التعليمي في المدارس الحكومية مؤخرًا خلال العام 2020.

وتأتي رعاية هذه الفعالية للسنة الرابعة على التوالي من قبل شركة Ooredoo تأكيدًا على الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة للقطاع التعليمي، واستمرارًا للعلاقة الاستراتيجية التي تربط الشركة بالاتحاد العام للمعلمين.

من جانبه قال أمين عام اتحاد المعلمين السيد سائد ارزيقات: "إن المعلم الفلسطيني بحاجة لكل الدعم والمساندة في مسيرته المهنية لأنه يواجه تحديات كبيرة تحديدًا خلال الظروف السياسية والصحية الحالية، لذلك نود أن نرى جميع فئات المجتمع تقف بجانب المؤسسة التعليمية وتكرم المعلم الفلسطيني".

وأشاد ارزيقات بعلاقة الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين مع شركة Ooredoo، حيث أن هذه العلاقة ممتدة منذ سنوات لتقديم أفضل الخدمات للمعلم الفلسطيني.

في ذات السياق رحب الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين، الدكتور ضرغام مرعي، بجميع المعلمين والمعلمات الجدد الذين أخذوا على عاتقهم مهمة في منتهى الأخلاقية والقداسة وهي مهمة تنشئة الأجيال القادمة، وتأهيلهم للتعامل مع جميع متطلبات الحياة.

وأكد د. مرعي على وقوف Ooredoo دومًا بجانب القطاع التعليمي والمعلم الفلسطيني على وجه الخصوص، وتحديدًا في ظل كل ما تشهده الساحة الفلسطينية من تحديات، متمنيًا كل التوفيق للمعلمين والمعلمات الجدد في مسيرتهم الجديدة.