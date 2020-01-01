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الاتحاد الأوروبي: رحيل عريقات خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني ولعملية السلام

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي: رحيل عريقات خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني ولعملية السلام



رام الله / سما /

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل: إن وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات تمثل خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني ولعملية السلام في الشرق الأوسط، حيث سعى خلال حياته بلا كلل إلى تحقيق التطلعات المشروعة لشعبه.

وأضاف بوريل، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء: "ببالغ الحزن تلقينا اليوم نبأ وفاة صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.. وأتقدم بأحر التعازي لأسرته ولمنظمة التحرير ولشعب فلسطين".

وتابع "بصفته مشاركًا رئيسيًا في مفاوضات اتفاقيات أوسلو، فقد دعا دائمًا إلى حل الدولتين التفاوضي العادل والدائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وقال:" لقد ساهم عريقات شخصياً في تطوير العلاقات الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، وأنا ممتن له على مساهمته في هذا الصدد."

#الاتحاد الأوروبي #صائب عريقات #وفاة صائب عريقات #فيروس كورونا

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