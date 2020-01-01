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المالية توقع اتفاقية لدعم برنامج الشؤون الاجتماعية بقيمة مليون دولار

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالية توقع اتفاقية لدعم برنامج الشؤون الاجتماعية بقيمة مليون دولار



رام الله / سما /

وقع وزير المالية شكري بشارات  ، اليوم الثلاثاء ، اتفاقية مع القنصل العام الإسباني إغانسيو فالديكاساس" لدعم برنامج الشؤون الاجتماعية بقيمة مليون دولار .

وأكد الوزير انه هذه الاتفاقية تهدف الي الاستجابة للاحتياجات الملحة للفئات الفقيرة ، وتمثل إالتزام الشعب الإسباني بعملية بناء المؤسسات الفلسطينية .

وشكر بشارات ، الحكومة الإسبانية على دعمها المستمر للشعب الفلسطيني

بدوره عبر فالديكاساس عن دعم الحكومة والشعب الإسباني لدولة فلسطين ، خاصة في المجالات التي تهتم بالزارعة والتعليم والصحة والبنى التحتية والمساعدات الإنسانية .

#وزارة المالية #الشؤون الاجتماعية #اسبانيا

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