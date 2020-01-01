المالية توقع اتفاقية لدعم برنامج الشؤون الاجتماعية بقيمة مليون دولار

رام الله / سما /

وقع وزير المالية شكري بشارات ، اليوم الثلاثاء ، اتفاقية مع القنصل العام الإسباني إغانسيو فالديكاساس" لدعم برنامج الشؤون الاجتماعية بقيمة مليون دولار .

وأكد الوزير انه هذه الاتفاقية تهدف الي الاستجابة للاحتياجات الملحة للفئات الفقيرة ، وتمثل إالتزام الشعب الإسباني بعملية بناء المؤسسات الفلسطينية .

وشكر بشارات ، الحكومة الإسبانية على دعمها المستمر للشعب الفلسطيني

بدوره عبر فالديكاساس عن دعم الحكومة والشعب الإسباني لدولة فلسطين ، خاصة في المجالات التي تهتم بالزارعة والتعليم والصحة والبنى التحتية والمساعدات الإنسانية .