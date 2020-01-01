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الشعبية: عريقات أحد أبرز الرجال الذين حملوا لواء الدفاع عن قضية شعبنا وحقوقه

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية: عريقات أحد أبرز الرجال الذين حملوا لواء الدفاع عن قضية شعبنا وحقوقه



رام الله / سما /

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أمين سر اللجنة التنفيذيّة لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزيّة لحركة فتح صائب عريقات، والذي برحيله تفقد المؤسّسة الرسميّة الفلسطينيّة أحد أبرز رجالاتها الذين حملوا لواء الدفاع عن قضية وحقوق الشعب الفلسطيني في ساحات وميادين عديدة.

وتقدّم المكتب السياسي للجبهة الشعبيّة بخالص العزاء للرئيس محمود عباس وللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وللجنة المركزية لحركة فتح وآل عريقات.

وأكد أنه يُعاهد الراحل الكبير باستمرار النضال حتى تحقيق أهداف شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس.

#الجبهة الشعبية #وفاة صائب عريقات #صائب عريقات #فيروس كورونا

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