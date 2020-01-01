  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

جوجل تخطط لتوفير بعض مزايا Google Photos

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوجل تخطط لتوفير بعض مزايا Google Photos



وكالات / سما /

يستعد صور جوجل، وهو تطبيق لإدارة الصور وتعديلها، إلى توفير بعض حيل تعديل الصور لمشتركي Google One، فداخل الكود الخاص بآخر تحديث لصور جوجل، توجد دلائل تشير بوضوح إلى أن التطبيق يتحرك نحو تحقيق الربح،  ومنها رسالة تقول: "بصفتك عضوًا في Google One ، يمكنك الوصول إلى مزايا تعديل إضافية"، و"احصل على مزايا تعديل إضافية من خلال عضوية Google One".

ووفقًا لما ذكره موقع "the verge"، يبدو أن جوجل تختبر بالفعل هذا النهج مع بعض الأشخاص في الوقت الحالي، ومع ذلك أكدت الشركة، أنها لا تنقل في الواقع أداة "color pop" المجانية إلى نظام الاشتراك الذى تتجه له، بل ببساطة تقدم إصدارًا جديدًا يمكن استخدامه على المزيد من الصور أكثر من ذي قبل.

ويمكن لأعضاء Google One تطبيق الميزة على المزيد من صور الأشخاص، بما في ذلك أولئك الذين ليس لديهم بيانات متعمقة.

ولن تكشف جوجل عن أدوات ومزايا التعديل الأخرى التي قد تقرر تقديمها حصريًا لمشتركيها في Google One، قائلة إنه ليس لديها "ما تشاركه".

وتخصص Google One مقابل 100 جيجابايت من التخزين السحابي المنتشر عبر خدمات، مع الاشتراكات الشهرية التي تبدأ من 1.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر، وقد أعلنت الشركة مؤخرًا أنها تضيف ميزة VPN لمشتركي Google One على خطة 9.99 دولار شهريًا (سعة تخزين 2 تيرابايت).

#جوجل #الصور

الأكثر قراءة اليوم

رابط الاستعلام .. معرفة الدائرة الانتخابية ومركز الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2020 الأردن بالرقم الوطني

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 8 الثامنة

ترامب يغرد معلنا عن خبر عظيم

حقيقة طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب (شاهد)

الحضور صفر .. ما قصة وتكلفة فيلم 321 أكشن السعودي ؟

اعلام اسرائيلي: تأجيل المصالحة لموعد غير معروف.. ولهذا السبب ابو مازن لم يصدر مرسوم الانتخابات

هآرتس تتساءل: لماذا تأنت القيادة الفلسطينية وبعثت برسالة “ضبابية” لتهنئة بايدن؟

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : 14 وفاة و660 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و588 حالة تعافٍ

وفاة د.صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية متاثرا بكورونا

أبو حسنة : أزمة رواتب موظفي الأونروا "مؤقتة" وهناك جهود "جبارة" تُبذل لحلها

الصحة بغزة: تسجيل 3 حالات وفاة و191 إصابة جديدة بفيروس كورونا و189 حالة تعافٍ

غوتيريش: سنواصل الدفاع عن الأونروا حتى تصل الأموال التي تحتاجها على وجه السرعة