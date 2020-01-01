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وزيرة الصحة : 14 وفاة و660 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و588 حالة تعافٍ

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : 14 وفاة و660 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و588 حالة تعافٍ



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 14 وفاة و660 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و588 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجل 9 حالات وفاة في الضفة الغربية (مواطن 89 عاماً ومواطنة 74 عاماً من محافظة جنين، مواطن 45 عاماً من مخيم قلنديا، مواطنة 83 عاماً من الرام، مواطن 74 عاماً من قلنديا، مواطن 83 عاما من جوريش بمحافظة نابلس، مواطن من سلواد ومواطنة 16 عاماً من دير دبوان بمحافظة رام الله والبيرة، مواطنة 88 عاما من مخيم الدهيشة بمحافظة بيت لحم)، إضافة إلى 3 حالات وفاة في قطاع غزة (مواطنة 72 عاما ومواطنة 65 عاما، مواطن 72 عاما)، وحالتي وفاة في مدينة القدس من الطور وبيت حنينا.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (48)، محافظة نابلس (111)، محافظة بيت لحم (67)، محافظة قلقيلية (16)، محافظة رام الله والبيرة (57)، جنين (36)، أريحا والأغوار (2)، سلفيت (16)، طولكرم (26)، طوباس (5)، قطاع غزة (191)، ضواحي القدس (9)، مدينة القدس  (76).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 359 حالة في الضفة الغربية (الخليل 74، جنين 24، نابلس 117، طولكرم 12، سلفيت 10، طوباس 1، قلقيلية 3، رام الله والبيرة 67 ، أريحا والأغوار 51)، قطاع غزة 189، مدينة القدس 40.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى ان هناك 40 مريضاً يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #الضفة #غزة #القدس

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