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تعليق التجارب على اللقاح الصيني في البرازيل بسبب "حادث جدي"

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليق التجارب على اللقاح الصيني في البرازيل بسبب "حادث جدي"



وكالات / سما /

أوقفت وكالة المراقبة الصحية البرازيلية Anvisa ، مؤقتا التجارب على لقاح Coronavac المضاد لفيروس كورونا الذي طوره المختبر الصيني Sinovac، بسبب "حادث جدي".

وقالت صحيفة Globo، إن الحديث يدور عن، "أثر سلبي جدي". وذكرت أن Anvisa، تلقت في 29 أكتوبر معلومات حول الآثار الجانبية للقاح من أحد المشاركين في التجارب، ولم يتم تقديم أية تفاصيل عن الحادث.

وعادة يقال إن "الحادث خطير جدي"، إذا وقعت وفاة أو ظهر احتمال الفعالية المميتة، أو ظهور الإعاقة، أو النقل إلى المستشفى، أو انتقال العدوى من خلال جهاز طبي، أو وقوع حدث سريري هام.

ويقع لقاح Coronavac، في مرحلته الثالثة من التجارب السريرية التي يشارك فيها آلاف الأشخاص. ويواصل المختصون، مراقبة الحالة الصحية للمتطوعين الذين تم حقنهم بالفعل بهذا اللقاح. في السابق، تم وقف التجارب السريرية على لقاحات ضد كوفيد-19، طورتها شركة Johnson & Johnson الأمريكية، ومختبرات AstraZeneca البريطانية.

#اللقاح الصيني #البرازيل #كورونا #فايروس كورونا

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