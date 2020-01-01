الجهاد الإسلامي وحماس ينعيان المناضل الكبير صائب عريقات

غزة / سما /

نعى عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نافذ عزام، المناضل الوطني الكبير صائب عريقات.

وقال عزام في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، "نتوجه بأصدق العزاء للشعب الفلسطيني، والإخوة في حركة فتح، وعائلة عريقات الكريمة، بوفاة المناضل الكبير د. صائب عريقات".

ودعا عزام، الله تعالى أن يُلهم عائلته الصبر، وأن يمنح شعبنا القوة والطاقة لمواصلة رحلة الكفاح والنضال.

من جانبها تقدمت حركة حماس، بالتعزية والمواساة من الشعب الفلسطيني، وقيادة حركة فتح، بوفاة الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقدمت حماس التعازي الحارة لعائلة الفقيد المناضل وأهله وذويه، "سائلةً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان".