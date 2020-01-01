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تعليق مثير من ديشامب على موقف بوجبا في اليونايتد

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليق مثير من ديشامب على موقف بوجبا في اليونايتد



وكالات / سما /

قال ديديه ديشامب، المُدير الفني لمُنتخب فرنسا، إن لاعبه بول بوجبا ليس سعيداً في مانشستر يونايتد بسبب عدم الاعتماد عليه من قبل أولي جونار سولشاير.

وقال ديشامب، في تصريحات نقلتها صحيفة  ميرور البريطانية، :”هو في موقف بمانشستر يونايتد لايُمكن أن يكون راضياً فيه بخصوص وقت لعبه ومركزه، هو ليس في أفضل فتراته”.

وأشار المُدرب الفرنسي للإصابات التي لحقت ببوجبا، وقال :”الإصابات لحقت به الإصابة تلو الاخرى، وفيروس كورونا أصابه بحدة أيضاً”، وتابع :”لا يُمكنك أن تقول إنه سعيد”.

وأكمل ديشامب حديثه عن بوجبا قائلاً :”سأتحدث معه، وسيقول لي أشياءً مُحددة بخصوص كيف يشعر، وأنا أيضاً سأقوله له ماذا يُمكنني أن أرى وأشعر”.

 

وستخوض فرنسا ثلاث مواجهات خلال الايام القادمة، حيث ستلتقي ودياً مع فنلندا يوم الأربعاء، قبل أن تُواجه البرتغال يوم السبت في دوري الأمم الأوروبية الذي تُواجه فيه السويد أيضاً يوم الثلاثاء.

#ديشامب #مانشستر يونايتد #بول بوجبا

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