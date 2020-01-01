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لاعب الإتلتيكو يوضح الإضافة التي قدمها سواريز لفريقهم

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب الإتلتيكو يوضح الإضافة التي قدمها سواريز لفريقهم



وكالات / سما /

أكد الإسباني كوكي نجم أتلتيكو مدريد على أن الوافد الجديد لويس سواريز قدم إضافة مهمة للفريق في الموسم الحالي، وتتمثل في تحرير لاعبي خط الوسط والمهاجمين الآخرين داخل الملعب.

وتعاقد اتلتيكو مدريد مع لويس سواريز من برشلونة بصفقة شبه مجانياً، ويقدم المهاجم الأوروجوياني أداء ممتاز لغاية الآن، حيث نجح بتسجيل 5 أهداف وصنع هدف وحيد خلال 377 دقيقة خاضها في بطولة الليجا، وبالتالي فهو يساهم بتسجيل هدف كل 62 دقيقة.

وقال كوكي في تصريحات أبرزتها صحيفة آس الإسبانية “سواريز؟ لقد أجرى تغييراً جذرياً في الفريق، إنه يترك جواو فيليكس ويورنتي وكوريا بدون رقابة في بعض المواقف، إنه أمر مفيد جداً”.

وبخصوص المنافسة بين لويس سواريز ودييجو كوستا، أضاف النجم الإسباني “إنهما مهاجمان رائعان وعليهما التكيف معاً، الفريق أصبح يلعب بشكل جيد، ولديه حلول عديدة في خط الهجوم”.

 

وأوضح كوكي أن إدارة النادي تطلب من اللاعبين احتلال المركز الثالث خلف ريال مدريد وبرشلونة لكي يتم تحقيق هدف الموسم، لكن الأمر مختلف بالنسبة لنجوم الفريق الذين يستهدفون الفوز باللقب.

وأردف قائلاً “هناك تنافس كبير، الأمر قد يبدو متعباً أن تخوض مباراة تلو والأخرى، النادي يطلب منا الفوز بالمركز الثالث، لكن نحن كلاعبين لدينا خطط أخرى”.

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